1.Решите уравнение: 1,2х – 0,6 = 0,8х – 27 2.Решите с помощью уравнения задачу. За два дня на элеватор отправили 574 т зерна, причем в первый день в 1,8 раза меньше, чем во второ...

Математика

1.Решите уравнение: 1,2х – 0,6 = 0,8х – 27 2.Решите с помощью уравнения задачу. За два дня на элеватор отправили 574 т зерна, причем в первый день в 1,8 раза меньше, чем во второй. Сколько тонн зерна было отправлено в первый день и сколько - во второй?

Автор: Гость