1.Решите уравнение: 1,2х – 0,6 = 0,8х – 27 2.Решите с помощью уравнения задачу. За два дня на элеватор отправили 574 т зерна, причем в первый день в 1,8 раза меньше, чем во второ...
Математика
1.Решите уравнение: 1,2х – 0,6 = 0,8х – 27 2.Решите с помощью уравнения задачу. За два дня на элеватор отправили 574 т зерна, причем в первый день в 1,8 раза меньше, чем во второй. Сколько тонн зерна было отправлено в первый день и сколько - во второй?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). 1,2x-0,6=0,8x-27 1,2x-0,8x=0,6-27 0,4x=-26,4 x=-66
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