1)Начерти числовой луч и отметь на нём точки, соответствующие числам 0, 4, 7. 2)Сколько чисел находится между числами 48 и 95?

Математика

1)Начерти числовой луч и отметь на нём точки, соответствующие числам 0, 4, 7. 2)Сколько чисел находится между числами 48 и 95?

Автор: Гость