1)Начерти числовой луч и отметь на нём точки, соответствующие числам 0, 4, 7. 2)Сколько чисел находится между числами 48 и 95?

Математика
1)Начерти числовой луч и отметь на нём точки, соответствующие числам 0, 4, 7. 2)Сколько чисел находится между числами 48 и 95?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)47 а первое не знаю)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
как решить уравнение 14x-2x+76=100
Ответить
Геометрия
через точки m и n принадлежащим сторонам ав и ас треугольника авс, проведена прямая mn параллельная стороне ас. Найдите отрезок сn если bc=15 cм mn...
Ответить
Химия
Осуществить цепочку превращений.Дать название полученным веществам.N2-NH3-NO2-HNO3-KNO3-O2                       NO2
Ответить
Физика
постройте изображение предмета в собирающей линзе для слючаев: d=3F; D=2F;  F
Ответить
Английский язык
Напиши соответствующие местоимения. 1.Ann.............. 2.Bill....................
Ответить