1)Начерти числовой луч и отметь на нём точки, соответствующие числам 0, 4, 7. 2)Сколько чисел находится между числами 48 и 95?
Математика
1)Начерти числовой луч и отметь на нём точки, соответствующие числам 0, 4, 7. 2)Сколько чисел находится между числами 48 и 95?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)47 а первое не знаю)))
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