1)решите уравнение 2х*2+х-1/х*2-1=0 2)Представьте в виде произведения (0,2а*-2b*2)*-3
Алгебра
1)решите уравнение 2х*2+х-1/х*2-1=0 2)Представьте в виде произведения (0,2а*-2b*2)*-3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х²+х-1 2(х-1/2)(х+1) 2(х-1/2) ---------- = ------------------ = ----------- =0 ОДЗ: х≠ -1, х≠1 х²-1 (х-1)(х+1) х-1 х=1/2 2) * - это квадрат??? (0,2а²-2в²)²-3= ( 0,2а²-2в² -√3)( 0,2а²-2в²+√3)
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