1)решите уравнение 2х*2+х-1/х*2-1=0 2)Представьте в виде произведения (0,2а*-2b*2)*-3

Алгебра
1)решите уравнение 2х*2+х-1/х*2-1=0 2)Представьте в виде произведения (0,2а*-2b*2)*-3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х²+х-1     2(х-1/2)(х+1)     2(х-1/2) ---------- = ------------------ = ----------- =0   ОДЗ: х≠ -1,  х≠1  х²-1           (х-1)(х+1)             х-1                                  х=1/2 2)  * - это квадрат???      (0,2а²-2в²)²-3= ( 0,2а²-2в² -√3)( 0,2а²-2в²+√3)                            
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