1)Шесто сказочных герое тяну репку- дедка вдвое сильтннее бабки,бабка втрое сильнее внучки,внучка вчетверо сильнее жучки,Жучка вятеро сильнее кошки,кошка вшестеро сильнее мышки.Сколько понадобится мышек,чтобы только они сами вы...
Математика
1)Шесто сказочных герое тяну репку- дедка вдвое сильтннее бабки,бабка втрое сильнее внучки,внучка вчетверо сильнее жучки,Жучка вятеро сильнее кошки,кошка вшестеро сильнее мышки.Сколько понадобится мышек,чтобы только они сами вытянули репку? 2)Полтрети числа - 100.Что это за число?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1= 720 (мышек) 2) 100 : 3 : 2 = 100/6 = 16,67
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