1)Шесто сказочных герое тяну репку- дедка вдвое сильтннее бабки,бабка втрое сильнее внучки,внучка вчетверо сильнее жучки,Жучка вятеро сильнее кошки,кошка вшестеро сильнее мышки.Сколько понадобится мышек,чтобы только они сами вы...

Математика
1)Шесто сказочных герое тяну репку- дедка вдвое сильтннее бабки,бабка втрое сильнее внучки,внучка вчетверо сильнее жучки,Жучка вятеро сильнее кошки,кошка вшестеро сильнее мышки.Сколько понадобится мышек,чтобы только они сами вытянули репку? 2)Полтрети числа - 100.Что это за число?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  1)  6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1= 720 (мышек)   2) 100 : 3 : 2 = 100/6 = 16,67
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Составить кроссворд из 10 слов по творчеству Чехова. Составить 2 вопроса по творчеству Чехова. Очень срочно!
Ответить
Обществознание
стихи посвященные бородино на английском языке
Ответить
Математика
Масса 3л керосина и 5л бензина  5    9/10кг. Масса 5л керосина и 3л бензина 6   1/10кг. Найдите массу 1лкеросина. Найдите массу 1л бензина
Ответить
Алгебра
2.Вычислите: (12/25)^3*(-1 2/3)^3 /(-1 1/5)^2
Ответить
Математика
срочно!Масса3 л керосина и 5 л бензина 5 целых9\10 кг.Масса 5 литров керосина и 3 л бензина = 6 целых 1/10 кг. найдите массу 1 л керосина. найдите ...
Ответить