1)Шесто сказочных герое тяну репку- дедка вдвое сильтннее бабки,бабка втрое сильнее внучки,внучка вчетверо сильнее жучки,Жучка вятеро сильнее кошки,кошка вшестеро сильнее мышки.Сколько понадобится мышек,чтобы только они сами вы...

Математика

1)Шесто сказочных герое тяну репку- дедка вдвое сильтннее бабки,бабка втрое сильнее внучки,внучка вчетверо сильнее жучки,Жучка вятеро сильнее кошки,кошка вшестеро сильнее мышки.Сколько понадобится мышек,чтобы только они сами вытянули репку? 2)Полтрети числа - 100.Что это за число?

Автор: Гость