Составить кроссворд из 10 слов по творчеству Чехова. Составить 2 вопроса по творчеству Чехова. Очень срочно!

Литература
Составить кроссворд из 10 слов по творчеству Чехова. Составить 2 вопроса по творчеству Чехова. Очень срочно!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) В каких рассказах говориться о тяжелых впечатлениях детства и юности А.П.Чехова? ("Ванька", "Спать хочется") 2) Как называется своеобразная серия рассказов об учителях? ("Человек в футляре", "Крыжовник", "О первой любви")
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
стихи посвященные бородино на английском языке
Ответить
Математика
Масса 3л керосина и 5л бензина  5    9/10кг. Масса 5л керосина и 3л бензина 6   1/10кг. Найдите массу 1лкеросина. Найдите массу 1л бензина
Ответить
Алгебра
2.Вычислите: (12/25)^3*(-1 2/3)^3 /(-1 1/5)^2
Ответить
Математика
срочно!Масса3 л керосина и 5 л бензина 5 целых9\10 кг.Масса 5 литров керосина и 3 л бензина = 6 целых 1/10 кг. найдите массу 1 л керосина. найдите ...
Ответить
Биология
У томатов круглая форма плодов доминирует над грушевидной, красный окрас над желтым, какое потомство получится при скрещивании растения красных окр...
Ответить