Составить кроссворд из 10 слов по творчеству Чехова. Составить 2 вопроса по творчеству Чехова. Очень срочно!

Гость: Гость:

1) В каких рассказах говориться о тяжелых впечатлениях детства и юности А.П.Чехова? ("Ванька", "Спать хочется") 2) Как называется своеобразная серия рассказов об учителях? ("Человек в футляре", "Крыжовник", "О первой любви")