Составить кроссворд из 10 слов по творчеству Чехова. Составить 2 вопроса по творчеству Чехова. Очень срочно!
Литература
Составить кроссворд из 10 слов по творчеству Чехова. Составить 2 вопроса по творчеству Чехова. Очень срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) В каких рассказах говориться о тяжелых впечатлениях детства и юности А.П.Чехова? ("Ванька", "Спать хочется") 2) Как называется своеобразная серия рассказов об учителях? ("Человек в футляре", "Крыжовник", "О первой любви")
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