У томатов круглая форма плодов доминирует над грушевидной, красный окрас над желтым, какое потомство получится при скрещивании растения красных округлых плодов с желтыми грушевидными.
Биология
У томатов круглая форма плодов доминирует над грушевидной, красный окрас над желтым, какое потомство получится при скрещивании растения красных округлых плодов с желтыми грушевидными.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при скрещивании растений красных округлых с желтыми грушевидными получатся круглые желтогоцвета
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