У томатов круглая форма плодов доминирует над грушевидной, красный окрас над желтым, какое потомство получится при скрещивании растения красных округлых плодов с желтыми грушевидными.

Биология

У томатов круглая форма плодов доминирует над грушевидной, красный окрас над желтым, какое потомство получится при скрещивании растения красных округлых плодов с желтыми грушевидными.

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