Объясните, как меняется температура воды на поверхности океана?

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Вода обладает уникальным свойством-она медленно нагревается, медленно охлаждается. И поэтому всё тепло накопленное за лето, она отдают суше. Всё это происходит зимой. И поэтому температура океана зимой гораздо теплее чем суша в это же время года.