Объясните, как меняется температура воды на поверхности океана?

Українська література
Объясните, как меняется температура воды на поверхности океана?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вода обладает огромной тёпло-ёмкостью, поэтому температура меняется гораздо медленнее, чем температура суши.
Гость:
Вода обладает уникальным свойством-она медленно нагревается, медленно охлаждается. И поэтому всё тепло накопленное за лето, она отдают суше. Всё это происходит зимой. И поэтому температура океана зимой гораздо теплее чем суша в это же время года.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
помогите пожалуйста! сделать фонетический разбор слова "хотя"
Ответить
Математика
сплав содержит 16% олова. А)Сколько граммов олова содержится в 125 г сплава Б).Сколько граммов сплава необходимо взять, чтобы он содержал 40 г олова
Ответить
Геометрия
C.Д- секущая угол 1=углу2=35градусов, угол3=42градуса, доказать что А параллельно Б
Ответить
Русский язык
Синтактический разбор: На краю поляны сохранились заросли малины.
Ответить
Русский язык
придумать предложение со словом планета.
Ответить