Объясните, как меняется температура воды на поверхности океана?
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Объясните, как меняется температура воды на поверхности океана?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вода обладает огромной тёпло-ёмкостью, поэтому температура меняется гораздо медленнее, чем температура суши.
Гость:
Вода обладает уникальным свойством-она медленно нагревается, медленно охлаждается. И поэтому всё тепло накопленное за лето, она отдают суше. Всё это происходит зимой. И поэтому температура океана зимой гораздо теплее чем суша в это же время года.
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