придумать предложение со словом планета.
Русский язык
придумать предложение со словом планета.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Планета Земля-единственная планета в солнечной системе,на которой есть жизнь.
Гость:
Во Вселенной миллионы разных планет. Планета Марс красного цвета. Планета Венера очень похожа на нашу планету.
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