В первом ряду росло в 2,5 раз больше кустов ежевики,чем во втором ряду.Когда из первого ряда 12 кустов пересадили во второй ряд ,то в каждом ряду количество кустов стало одинаковое.Сколько кустов ежевики было во втором ряду до ...

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В первом ряду росло в 2,5 раз больше кустов ежевики,чем во втором ряду.Когда из первого ряда 12 кустов пересадили во второй ряд ,то в каждом ряду количество кустов стало одинаковое.Сколько кустов ежевики было во втором ряду до пересадки

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