В первом ряду росло в 2,5 раз больше кустов ежевики,чем во втором ряду.Когда из первого ряда 12 кустов пересадили во второй ряд ,то в каждом ряду количество кустов стало одинаковое.Сколько кустов ежевики было во втором ряду до ...
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В первом ряду росло в 2,5 раз больше кустов ежевики,чем во втором ряду.Когда из первого ряда 12 кустов пересадили во второй ряд ,то в каждом ряду количество кустов стало одинаковое.Сколько кустов ежевики было во втором ряду до пересадки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х(кустов) ежевики росло во 2 ряду, тогда в 1 ряду росло 2,5х(кустов).После пересадки кустов в 1 ряду их стало 2,5х-12(кустов), а во 2 ряду стало (х+12) кустов, что по условию одинаково. Составим и решим уравнение: 2,5х-12=х+12, 2,5х-х=12+12, 1,5х=24, х=24:1,5 х=16. 16(кустов) - ежевики было во 2 ряду до пересадки. Ответ:16 кустов.
Гость:
2,5х-12=х+12 2,5х-х=12+12 1,5х=24 х=24:1,5 х= 16 Ответ: 16 кустов
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