сколько времени продолжается перенос 7,7 Кл при силе тока 0,5 А
Физика
сколько времени продолжается перенос 7,7 Кл при силе тока 0,5 А
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
заряд перенесенный в единицу времени называется силой тока I=q/t => t= q/I=7.7/0.5=15,4 c
Гость:
Из определения силы тока (заряд, перенесенный в единицу времени) получим выражение дляы времени: t = Q/I = 7,7 / 0,5 = 15,4 c. Ответ: 15,4 с.
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