сколько времени продолжается перенос 7,7 Кл при силе тока 0,5 А

заряд перенесенный в единицу времени называется силой тока I=q/t => t= q/I=7.7/0.5=15,4 c

Гость: Гость:

Из определения силы тока (заряд, перенесенный в единицу времени) получим выражение дляы времени: t = Q/I = 7,7 / 0,5 = 15,4 c. Ответ: 15,4 с.