какой трос быстрее порвется? а) длиннй с меньшим грузом б) длинный с большим грузом в)короткий с меньшим грузом д)короткий с большим грузом

Физика

какой трос быстрее порвется? а) длиннй с меньшим грузом б) длинный с большим грузом в)короткий с меньшим грузом д)короткий с большим грузом

Автор: Гость