какой трос быстрее порвется? а) длиннй с меньшим грузом б) длинный с большим грузом в)короткий с меньшим грузом д)короткий с большим грузом
Физика
какой трос быстрее порвется? а) длиннй с меньшим грузом б) длинный с большим грузом в)короткий с меньшим грузом д)короткий с большим грузом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
короткий с большим грузом
Гость:
Короткий с большим грузом
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