В сосуд содержащий 4,5л воды с температурой 60 градусов ,опускают 1,5кг льда с температурой -40 градусов.Определить окончательную температуру воды в сосуде.Потерями тепла пренебречь

Гость: Гость:

нагреваем лед Q1=cm (T1-T0)= 2200 Дж/кг*1.5 кг (0+40)=132000 плавим лед Q2=Лm =335000 дж/кг*1.5 кг= 502500 нагреваем воду полученную из льда до температуры Т Q3=cm (T-T0)= 4200 дж/кг*1.5кг (Т-0)=6300 Т вода в сосуде охлаждается до температуры Т Q4=cm (T4-T) = 4200 дж/кг*4.5 кг (60- Т)=1134000 -18900Т Q1+Q2+Q3 = Q4 2200 Дж/кг*1.5 кг (0+40)+335000 дж/кг*1.5 кг+4200 дж/кг*1.5кг (Т-0)= =4200 дж/кг*4.5 кг (60- Т) 634500+6300T=1134000-18900T T= 499500/25200 =19,82 = 20 град Ц