Один фонтан наполняет бассейн за 2.5 часа, а другой за 3.76 часа. За какое время наполнят бассейн оба фонтана
Алгебра
Один фонтан наполняет бассейн за 2.5 часа, а другой за 3.76 часа. За какое время наполнят бассейн оба фонтана
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 1 час 1-ый фонтан заполнит (1/2,5) бассейна, 2-ой - (1/3,75) бассейна Оба фонтана за 1 час заполнят= (1/2,5)+(1/3,75)=(4/10)+(4/15)=2/3 бассейна, отсюда оба фонтана наполнят бассейн за 1,5 часа
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