Один фонтан наполняет бассейн за 2.5 часа, а другой за 3.76 часа. За какое время наполнят бассейн оба фонтана

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Один фонтан наполняет бассейн за 2.5 часа, а другой за 3.76 часа. За какое время наполнят бассейн оба фонтана

Автор: Гость