кочан капусты на 4/5 кг тяжелее , 4/5 этого кочана, какова масса кочана капусты
Алгебра
кочан капусты на 4/5 кг тяжелее , 4/5 этого кочана, какова масса кочана капусты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть масса кочана капусты-х, тогда масса 4/5кочана капусты- 4/5х, что на 4/5кг меньше от массы полного кочана.Составим уравнение: х-4/5х=4/5кг 1/5х=4/5кг 0,2х=0,8кг х=0,8кг:0,2 х=4кг-масса кочана каппусты
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