девушки составляют 35% от общего числа студентов института. юношей на 252 больше чем девушек. сколько всего студентов в институте ?

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1%=0,01 ⇒ 35%=0,35 Предположим, что общее число студентов в институте - это х человек, тогда девушек в институте 0,35х человек, а юношей (0,35х+252) человек согласно этим данным составим и решим уравнение: х=0,35х+0,35+252 х=0,7х+252 х-0,7х=252 0,3х=252 х=252:0,3 х=840 (ч.) - всего. Ответ: 840 студентов в институте. Проверка: 840·35%=294 (ч.) - девушки. 294+252=546 (ч.) - юноши.