За день на фабрике изготовили 1240 метров ситца, шерсти-в 4 раза меньше, чем ситца,вельвета на 490 метров больше, чем шерсти, а полотна столько,сколько шерсти и вельвета вместе. Сколько ткани изготовили на фабрике за этот день?
Математика
За день на фабрике изготовили 1240 метров ситца, шерсти-в 4 раза меньше, чем ситца,вельвета на 490 метров больше, чем шерсти, а полотна столько,сколько шерсти и вельвета вместе. Сколько ткани изготовили на фабрике за этот день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1240/4=310м- изготовили шерсти; 2)310+490=800м- изготовили вельвета; 3)800+310=1110м- изготовили полотна; 4)1240+310+800+1110= 3460м- изготовили ткани за день
Гость:
Ситца - 1240 м Шерсти - ? в 4 раза меньше, чем ситца Вельваета - ? на 490 м больше, чем шерсти Полотна ? шерсти и вельвета вместе Всего - ? Решение. 1) 1240 : 4 = 310 (м) - шерсти 2) 310 + 490 = 800(м) - вельвета 3) 310 + 800 =1110 (м) - полотна 4) 1240 + 310 + 800 + 1110 = 3460 (м) - всего за один день Ответ : за один день на фабрике изготовили 3460 м ткани.
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