В книге 84 страницы.Во второй день каникул Саша прочитал в 2 раза больше страниц,чем в первый,а в третий-на 4 страницы меньше,чем во второй.Сколько страниц прочитал Саша в каждый из этих дней Пусть х-количество страниц,прочитан...

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Если х страниц в 1 день, тогда во второй 2х, а в 3 день 2х+4, отсюда следует х+2х+2х+4=84 5х=84-4 5х=80 х=80/5 х=16 в 1 день 16*2=32 во второй 32+4=36 в третий проверим 16+32+36=84