Диаметр Мекрурия - 5 тыс. км. Венеры в 2,48 раз больше, а диаметр Марса состовляет 17/31 диаметра Венеры. Найди диаметр марса и венеры.

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Диаметр Мекрурия - 5 тыс. км. Венеры в 2,48 раз больше, а диаметр Марса состовляет 17/31 диаметра Венеры. Найди диаметр марса и венеры.

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