Диаметр Мекрурия - 5 тыс. км. Венеры в 2,48 раз больше, а диаметр Марса состовляет 17/31 диаметра Венеры. Найди диаметр марса и венеры.
Математика
Диаметр Мекрурия - 5 тыс. км. Венеры в 2,48 раз больше, а диаметр Марса состовляет 17/31 диаметра Венеры. Найди диаметр марса и венеры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
венера = 5 т.км*2,48=12,4 т.км марс = 17/31*12,4 т.км= 6,8 т.км
Гость:
Диаметр Меркурия - 5 000 км Диаметр Венеры - ? км, в 2,48 раз >, чем диаметр Венеры Диаметр Марса - [latex]\frac{17}{31}[/latex] диаметра Венеры Решение: 1) [latex]5000\cdot2,48=12400[/latex] (км) - диаметр Венеры. 2) [latex]12400\cdot\frac{17}{31}=\frac{210800}{31}=6800[/latex] (км) - диаметр Марса. Ответ: 12 400 км - диаметр Венеры; 6 800 км - диаметр Марса.
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