Какая группа крови будет у ребёнка, если у мамы первая, а у папы вторая?

Биология
Какая группа крови будет у ребёнка, если у мамы первая, а у папы вторая?
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