Решите уравнение: 25(1-2x)^{2}=0.
Алгебра
Решите уравнение: 25(1-2x)^{2}=0.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25(1-2х)2 =0 /25 делим, получаем квадратное уравнение 1-4Х+4Х2 = 0 ( четыре х в квадрате) 4Х2-4Х+1=0 Решаем квадратное уравнение Здесь D= 0 Х1=Х2= 4/ 2х4=0,5
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