Вычислите массу кислоты ,полученной при нагривании 110г.50%-го раствора пропаналя с избытком аммиачного раствора оксида серебра? :(
Химия
Вычислите массу кислоты ,полученной при нагривании 110г.50%-го раствора пропаналя с избытком аммиачного раствора оксида серебра? :(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Вычислим сколько вообще пропаналя как чистого в-ва участвовало в реакции.Формула: w=m(в-ва)*100%/m(р-ра) Выводим: m(в-ва)=w*m(р-ра)/100%=50%*110г/100%=55 г 2.Напишем уравнение реакции: 55 г х г C3H7COH+Ag2O====>C3H7COOH+2Ag(над стрелкой NH4OH -аммиачный раствор) M=72г/моль 88 г/моль m=72 г 88 г Пропорция: 55/72=x/88 Выводим: x=55*88/72= 67,2 г(примерно) Ответ:67,2 г(примерно)
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