моторная лодка прошла 28км по течению реки и против 25км затратив на весь путь столько же времени сколько ей понадобилось бы на прохождение 54 км в стоячей воде. определить скорость лодки в стоячей воде, если известно что скоро...

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Пусть х(км/ч)-собственная скорость лодки (т.е. скорость в стоячей воде), тогда скорость лодки по течению (х+2)км/ч, а против течения (х-2)км/ч. Время движения лодки по течению 28/(х+2)ч, против течения 25/(х-2)ч, в стоячей воде 54/х (ч). По условию лодка затратила на весь путь по течению и против течения столько же времени сколько на путь в стоячей воде. Составим и решим уравнение: 28/(х+2)+25/(х-2)=54/х, ОДЗ: х- не равен -2, 2, 0. 28х(х-2)+25х(х+2)=54(х-2)(х+2), 28х^2-56х+25х^2+50х=54х^2-216, 28х^2+25х^2-54х^2-6х+216=0, -х^2-6х+216=0, х^2+6х-216=0, Д=9+216=225, 2 корня х=-3+15=12 х=-3-15=-18-не явл. решением 12(км/ч)-скорость лодки в стоячей воде Ответ:12км/ч