Решите уравнение 5-2х=12-7(х -2)
Алгебра
Решите уравнение 5-2х=12-7(х -2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5-2x=12-7(x-2) 5-2x=12-7x+14 -2x+7x=12+14-5 5x=21 x=4.2
Гость:
5-2х=12-7х+14 5х=21 х=4,2
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