. В процессе энергетического обмена произошло расщепление 7 молекул глюкозы, из которых полному расщеплению подверглись 2 молекулы. Определить:1. Сколько молекул ПВК и СО2 при этом образовалось? 2. Сколько синтезировалось моле...
Биология
. В процессе энергетического обмена произошло расщепление 7 молекул глюкозы, из которых полному расщеплению подверглись 2 молекулы. Определить:1. Сколько молекул ПВК и СО2 при этом образовалось? 2. Сколько синтезировалось молекул АТФ? 3. Сколько энергии аккумулировалось в этих АТФ? 4. Сколько израсходовано молекул кислорода?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) образовано 14 моль ПВК и 12 моль СО2 2) синтезировано 38х2 + 2х5=76+10=86 моль АТФ 3) на расщЕпление израсходовано 12 моль кислорода
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