Композиционный план Левши Н.С Лескова , срочно!!!

Гость: Гость:

1) Поездка Александра по Европе 2) поездка по заводам и кунскамерам 3) удивительная блоха 4) Николай павлович решил превзойти англичан 5) Поездка платова в тулу к оружейникам 6)оружейники удалились из города 7) оружейники взялись за дело 8) тульские мастера сдают работу 9) гнев платова на мастеров