Композиционный план Левши Н.С Лескова , срочно!!!
Литература
Композиционный план Левши Н.С Лескова , срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Поездка Александра по Европе 2) поездка по заводам и кунскамерам 3) удивительная блоха 4) Николай павлович решил превзойти англичан 5) Поездка платова в тулу к оружейникам 6)оружейники удалились из города 7) оружейники взялись за дело 8) тульские мастера сдают работу 9) гнев платова на мастеров
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