диагональ трапеции с основанием 4 и 16 см делит её на два подобных треугольника. Найдите длину этой диагонали.
Геометрия
диагональ трапеции с основанием 4 и 16 см делит её на два подобных треугольника. Найдите длину этой диагонали.
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