Задача.Дети играли в слова .Маша составила 9слов а Слава 27 других слов.Во сколько раз больше слов составил Слава чем Маша? На сколько у Славы больше слов чем у Маши.Решите пример с объяснением 76:19=4
Математика
Задача.Дети играли в слова .Маша составила 9слов а Слава 27 других слов.Во сколько раз больше слов составил Слава чем Маша? На сколько у Славы больше слов чем у Маши.Решите пример с объяснением 76:19=4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маша-9 Слава-27 во сколько раз ? на сколько? 1.27:9=3(с.)-у Славы больше ,чем у Маши 2.27-9=18(с.) Ответ :на 18 у Славы больше слов , чем у Маши. надо подбирать Пример:19(умножить )на 3=57,пробуем 19 (умн)на 4 =76
Гость:
1)27/9=3р - во столько раз больше слов составил Слава чем Маша; 2)27-9=18 сл- на столько у Славы больше слов чем у Маши 76/19=4, т.к 4*19=76
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