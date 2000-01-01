Уксусная кислота не взаимодействует с веществом формула которого : 1)Mg 2)Cu(ОН)2  3)Cu    4)NaOH

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3)Cu Потому что что Mg: 2CH3COOH+Mg====> (CH3COO)2 Mg + H2(стрека вверх) С Cu(OH)2: 2CH3COOH + Cu(OH)2 ===>(CH3COO)2Cu +2H2O С NaOH: CH3COOH+NaOH====>CH3COONa+H2O