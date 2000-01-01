Это 3 уровнения!1. (1600+Х):80=602. 2000:Х-670=13303. 1300-(Х-678)=400помогите пожалуйста)
Математика
Это 3 уровнения!1. (1600+Х):80=602. 2000:Х-670=13303. 1300-(Х-678)=400помогите пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. (1600+Х):80=60 |*80 1600+X=4800 X=4800-1600 X=3200 2. 2000:Х-670=1330 2000:X=1330+670 2000:X=2000 X=1 3. 1300-(Х-678)=400 1300-X+678=400 1300-400+678=X X=1578
Гость:
(1600+х)/80=60 2000/х-670=1330 1300-(х-678)=400 1600+х=4800 2000/х=2000 1300-х+678=400 х=3200 х=1 1300-400+678=х 1578=х
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