звуко-буквенный анализ слов якорь, лодка

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якорь(один слог,ударение на я) я[й]согласный,звонкий,мягкий [а]гласный,ударный к [к]согласный ,глухой,твердный о [о]гласный,безударный р [р]согласный,звоникй,мягкий ь - ______ 5 букв,5 звуков лодка(два слога первый -лод,второй -ка,ударение падает на о) л[л]согласный,звонкий,твердый о[о]гласный,ударный д[т]согласный,глухой,твердный к[к]согласный,глухой,твердный а[а]гласный,безударный ______ 5 букв,5 звуков