звуко-буквенный анализ слов якорь, лодка

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звуко-буквенный анализ слов якорь, лодка
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я-(Й)-согл.зв.мягк    (А)-гл.ударн. К-(К)-согл.глух.тв О-(А)-гл.безуд. Р -(Р)-согл.зв.мягк. ь(-) --------- 5б,5зв,   Л-(Л)-согл.зв.тв. О-(О)-гл.ударн. Д-(Т)-согл.глух.тв. К-(К)-согл.глух.тв А-(А)-гл.безуд. ------ 5б,5зв 
Гость:
якорь(один слог,ударение на я) я[й]согласный,звонкий,мягкий   [а]гласный,ударный к [к]согласный ,глухой,твердный о [о]гласный,безударный р [р]согласный,звоникй,мягкий ь - ______ 5 букв,5 звуков     лодка(два слога первый -лод,второй -ка,ударение падает на о) л[л]согласный,звонкий,твердый о[о]гласный,ударный д[т]согласный,глухой,твердный к[к]согласный,глухой,твердный а[а]гласный,безударный ______ 5 букв,5 звуков  
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