если 25% числа А равны 15%числа В, то сколько процентов составляет А от В?
Алгебра
если 25% числа А равны 15%числа В, то сколько процентов составляет А от В?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 0,25*А=0,15*В, значит А/В=0,15/0,25=3/5=0,6=60%
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