подскажите пожалуйста стихотворение некрасова которое состоит из 4 четверостишей.

Литература
подскажите пожалуйста стихотворение некрасова которое состоит из 4 четверостишей.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И в ночи январской, беззвездной, Сам дивясь небывалой судьбе, Возвращенный из смертной бездны, Ленинград салютует себе.       Николай Некрасов  Калистрат  Надо мной певала матушка,  Колыбель мою качаючи:  "Будешь счастлив, Калистратушка,  Будешь жить ты припеваючи!"  И сбылось, по воле божией,  Предсказанье моей матушки:  Нет богаче, нет пригожее,  Нет нарядней Калистратушки!  В ключевой воде купаюся,  Пятерней чешу волосыньки,  Урожаю дожидаюся  С непосеянной полосыньки!  А хозяйка занимается  На нагих детишек стиркою,  Пуще мужа наряжается —  Носит лапти с подковыркою!..    
Гость:
Поражена потерей невозвратной, Душа моя уныла и слаба: Ни гордости, ни веры благодатной - Постыдное бессилие раба! Ей всё равно - холодный сумрак гроба, Позор ли, слава, ненависть, любовь,- Погасла и спасительная злоба, Что долго так разогревала кровь. Я жду... но ночь не близится к рассвету, И мертвый мрак кругом... и та, Которая воззвать могла бы к свету,- Как будто смерть сковала ей уста! Лицо без мысли, полное смятенья, Сухие, напряженные глаза,- И, кажется, зарею обновленья В них никогда не заблестит слеза. Ты всегда хороша несравненно, Но когда я уныл и угрюм, Оживляется так вдохновенно Твой веселый, насмешливый ум; Ты хохочешь так бойко и мило, Так врагов моих глупых бранишь, То, понурив головку уныло, Так лукаво меня ты смешишь; Так добра ты, скупая на ласки, Поцелуй твой так полон огня, И твои ненаглядные глазки Так голубят и гладят меня,- Что с тобой настоящее горе Я разумно и кротко сношу, И вперед - в это темное море - Без обычного страха гляжу...
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