определите тип химической связи и тип кристаллической решетки железа
Химия
определите тип химической связи и тип кристаллической решетки железа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обе металические) Так как железо металл) И имеет большую температуру плавления. И очень прочный.
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