бригада по озеленению посадила за 1 неделю 16% саженцев,за 2 три пятых от числа оставшихся а за 3 неделю остальные 504 саженцев сколько всего саженцев посадила бригада?

Гость: Гость:

I способ: 1) 100-16=84 (%) - осталось посадить за оставшиеся две недели. 2) 84·0,6=50,4 (%) - посадили за вторую неделю. 3) 100-(16+50,4)=100-66,4=33,6 (%) - посадили за третью неделю. 1%=0,01 ⇒ 33,6%=0,336 4) 504:0,336=1 500 (с.)- посадила бригада за три недели II способ: Предположим, что за 3 недели посадили х саженцы, тогда 0,16х - это количество саженцев, посаженных в первую неделю, следовательно (х-0,16х) оставшееся число саженцев, соответственно во вторую неделю посадили 0,6(х-0,16х) или 0,504х саженцев, а за третью неделю посадили остальные 504 саженца согласно этим данным составим и решим уравнение: 0,16х+0,504х+504=х 0,664х+504=х х-0,664х=504 0,336х=504 х=504:0,336 х=1 500 (с.) Ответ: 1 500 саженцев посадила бригада за три недели.