Сколько грамм Zn вступило в реакцию с H2SO4 ,если при этом выделилось 6г H2?

Химия
Сколько грамм Zn вступило в реакцию с H2SO4 ,если при этом выделилось 6г H2?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напишем уравнение реакции:  х г                                  6 г Zn+H2SO4====>ZnSO4+H2(стрелка вверх)  M=65 г/моль                 2г/моль m=65 г                          2 г Пропорция: x/64=6/2 Выводим: x=6*65/2= 195г Ответ:195 г 
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