сочинение на общественную тему в жанре портретного очерка

Гость: Гость:

Сегодня я должна была взять интервью у кандидата в депутаты нашего округа. Я подготовила план опросника и пошла на встречу. Войдяв его кабинет, я увидела перед собой довольно моложавого мужчину, несколько седовласого, с широко открытыми глазами, в которых отражалось любопытство и удивление. Мой интервьюер оказался довольно общительным и разговорчивым человеком, с которым было легко общаться: он с удовольствием отвечал на мои вопросы, широко и добродушно улыбаясь. Я сразу отметила открытость и искренность его ответов, позитивность его настроения в сочитании с решительностью и твердостью характера. Я вполне осталась довольна этой встречей и нашим диалогом.