сочинение на общественную тему в жанре портретного очерка
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сочинение на общественную тему в жанре портретного очерка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня я должна была взять интервью у кандидата в депутаты нашего округа. Я подготовила план опросника и пошла на встречу. Войдяв его кабинет, я увидела перед собой довольно моложавого мужчину, несколько седовласого, с широко открытыми глазами, в которых отражалось любопытство и удивление. Мой интервьюер оказался довольно общительным и разговорчивым человеком, с которым было легко общаться: он с удовольствием отвечал на мои вопросы, широко и добродушно улыбаясь. Я сразу отметила открытость и искренность его ответов, позитивность его настроения в сочитании с решительностью и твердостью характера. Я вполне осталась довольна этой встречей и нашим диалогом.
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