Сетку-рабицу длинной 98м надо на две части так,что бы одна часть была на 18м больше другой.Найдите длину каждой части сетки.

Математика
Сетку-рабицу длинной 98м надо на две части так,что бы одна часть была на 18м больше другой.Найдите длину каждой части сетки.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х+х+18=98, 2х=98-18, 2х=80, х=80:2, х=40м-длина меньшей части. 2)40+18=58м-длина большей части.
Гость:
1)98 : 2. =49 2)49- 9=40 3)49+9=58.  Ответ: Первый кусок сетки равен 40 метров, второй - 58 метров.  Второй способ: Пусть одна часть х м, тогда другая (х+18) м.  х+х+18=98  2х=98-18  2х=80  х=40 м-одна часть.  40+18=58 м-другая часть.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
привезли рассаду цветов и распределили их по трем клумбам. Напервой клумбе посадили 1/3(дробь) всех кустиков рассады, на второй - 1/3 (дробь остатк...
Ответить
Математика
цистерна на 3/5 наполнена бензином. 1/5 цистерны перелили в бочку .Какая часть цистерны осталась заполненой бензином?
Ответить
Химия
Расположить в ряд по увеличению полярности связей следующие соединения: 1) AlBr3; 2) HBr; 3) KBr; 4) Br2
Ответить
Английский язык
Придумать и напиши вопросы.и краткие ответы.Например.dance . Paul.No :Can Paul dance? Paul-No he can*t. 1) ride a horse.Peter.Yes. 2) reed Rusian. ...
Ответить
Русский язык
списать данные предложения, заменяя глаголы неопределённой формой глагола. Одевайся по возрасту.
Ответить