Сетку-рабицу длинной 98м надо на две части так,что бы одна часть была на 18м больше другой.Найдите длину каждой части сетки.
Математика
Сетку-рабицу длинной 98м надо на две части так,что бы одна часть была на 18м больше другой.Найдите длину каждой части сетки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х+х+18=98, 2х=98-18, 2х=80, х=80:2, х=40м-длина меньшей части. 2)40+18=58м-длина большей части.
Гость:
1)98 : 2. =49 2)49- 9=40 3)49+9=58. Ответ: Первый кусок сетки равен 40 метров, второй - 58 метров. Второй способ: Пусть одна часть х м, тогда другая (х+18) м. х+х+18=98 2х=98-18 2х=80 х=40 м-одна часть. 40+18=58 м-другая часть.
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