Сетку-рабицу длинной 98м надо на две части так,что бы одна часть была на 18м больше другой.Найдите длину каждой части сетки.

Математика

Сетку-рабицу длинной 98м надо на две части так,что бы одна часть была на 18м больше другой.Найдите длину каждой части сетки.

Автор: Гость