списать данные предложения, заменяя глаголы неопределённой формой глагола. Одевайся по возрасту.
Русский язык
списать данные предложения, заменяя глаголы неопределённой формой глагола. Одевайся по возрасту.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одеваться по возрасту ( Вопрос к глаголу Что делать?)
Гость:
Глаголы неопределённой формы отвечают на вопросы - что сделать? что делать? У вас одно предложение - Одевайся по возрасту. В неопределённой форме оно будет так -Одеваться по возрасту.
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