дана арефметическая прогресия :-2.8;-2.5... укажите наименьший по обсолютности вляиние члена арефметической прогресии

Алгебра
дана арефметическая прогресия :-2.8;-2.5... укажите наименьший по обсолютности вляиние члена арефметической прогресии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Абсолютная величина-это число взятое,по модулю.Из этого имеем,что наименьший член прогрессии : это 2.
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