Помогите решить, на понимаю алгоритм решения! " максимальный объем аммиака, который теоретически может быть получен исходя из 40л азота и 30л водорода, при н.у.

Химия

Помогите решить, на понимаю алгоритм решения! " максимальный объем аммиака, который теоретически может быть получен исходя из 40л азота и 30л водорода, при н.у.

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