Помогите решить, на понимаю алгоритм решения! " максимальный объем аммиака, который теоретически может быть получен исходя из 40л азота и 30л водорода, при н.у.
Химия
Помогите решить, на понимаю алгоритм решения! " максимальный объем аммиака, который теоретически может быть получен исходя из 40л азота и 30л водорода, при н.у.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N2+3H2=2NH3 получается, что из одного моля (литра) азота и трех молей (литров) водорода получается 2 моль (литра) аммиака. Вывод - азот в избытке, считаем по водороду: из 30 л водорода получится 20 литров аммиака.
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