сколько корней имеет уровнение x^2-2x-1=0
Алгебра
сколько корней имеет уровнение x^2-2x-1=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D=4+4=8 D>0 Значит 2 корня
Гость:
Уравнение имеем 2 корня,так как основная теорема алгебры гласит,что любой многочлен n-ой степени имеет ровно n корней,комплексных или действительных.
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