сколько корней имеет уровнение x^2-2x-1=0

Алгебра
сколько корней имеет уровнение x^2-2x-1=0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D=4+4=8  D>0 Значит 2 корня
Гость:
Уравнение имеем 2 корня,так как основная теорема алгебры гласит,что любой многочлен n-ой степени имеет ровно n корней,комплексных или действительных.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Составить рассказ о дне Рождении на английском языке для 4 класса
Ответить
Математика
Когда глухари поют,то говорят,что они токают.Сколько времяни длится песня глухаря,если продолжительность песни составляет 1/720 часа?
Ответить
Русский язык
написать 3 побудительных предложений
Ответить
Русский язык
Сочинение рассуждения на тему дни недели почему они так называются.
Ответить
Русский язык
Просклоняй прилагательные молодая, ранняя (травка)
Ответить