Просклоняй прилагательные молодая, ранняя (травка)
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Просклоняй прилагательные молодая, ранняя (травка)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п. молодая,ранняя травка Р.п. молодой,ранней Д.п молодой,ранней травке В.п. молодая,ранняя Т.п. молодой,ранней П.п. о молодой, о ранней
Гость:
И.п.-молодая, ранняя (травка) Р.п.-молодой, ранней (травки) Д.п.-молодой, ранней (травке) В.п.-молодую, раннюю (ттравку) Т.п.-молодой, ранней (травкой) П.п- о молодой, о ранней (травке)
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