( 4класс) Отметьте художественные средства с помощью которых автор создаёт картину и передаёт чувства. Полный месяц встал над лугом Неизменным дивным кругом, Светит и молчит. Бледный, бледный луг цветущий, Мрак ночной, по нём п...

Литература

( 4класс) Отметьте художественные средства с помощью которых автор создаёт картину и передаёт чувства. Полный месяц встал над лугом Неизменным дивным кругом, Светит и молчит. Бледный, бледный луг цветущий, Мрак ночной, по нём ползущий, Отдыхает,спит. Жутко выйти на дорогу: Непонятная тревога Под луной царит. Хоть и знаешь : утром рано Солнце выйдет из тумана, Поле озарит, И тогда пройдёшь тропинкой, Где под каждою былинкой Жизнь кипит. А.А.Блок

Автор: Гость