( 4класс) Отметьте художественные средства с помощью которых автор создаёт картину и передаёт чувства. Полный месяц встал над лугом Неизменным дивным кругом, Светит и молчит. Бледный, бледный луг цветущий, Мрак ночной, по нём п...
Литература
( 4класс) Отметьте художественные средства с помощью которых автор создаёт картину и передаёт чувства. Полный месяц встал над лугом Неизменным дивным кругом, Светит и молчит. Бледный, бледный луг цветущий, Мрак ночной, по нём ползущий, Отдыхает,спит. Жутко выйти на дорогу: Непонятная тревога Под луной царит. Хоть и знаешь : утром рано Солнце выйдет из тумана, Поле озарит, И тогда пройдёшь тропинкой, Где под каждою былинкой Жизнь кипит. А.А.Блок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Олицетворение: месяц встал, молчит мрак ползущий отдыхает, спит солнце выйдет
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