сколько чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4(без их повторения), таких, которые больше 3000
Математика
сколько чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4(без их повторения), таких, которые больше 3000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3124,3214,3421,3412,4321,4312,4213,4231,4123,4132
Гость:
3124, 3214, 3421, 3412, 4213, 4231, 4123, 4132.
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