сколько чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4(без их повторения), таких, которые больше 3000

Математика
сколько чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4(без их повторения), таких, которые больше 3000
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3124,3214,3421,3412,4321,4312,4213,4231,4123,4132           
Гость:
3124, 3214, 3421, 3412, 4213, 4231, 4123, 4132.
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