ВОСЕМЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЫХ+ 7 ДВАДЦАТЬ ПЯТЫХ+9 ДВАДЦАТЬ ПЯТЫХ
Математика
ВОСЕМЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЫХ+ 7 ДВАДЦАТЬ ПЯТЫХ+9 ДВАДЦАТЬ ПЯТЫХ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8/25+7/25+9/25=24/25 (знаменатель общий, а значения числителей сложили)
Гость:
24.75 8.25+7.25+9.25=24.75 извини я подумала десятичные. 8/25+7/25+9/25=24/25( когда одинаковые знаменатели,он всегда остается неизменным)
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