решите неравенство, 18-3(2х+5) больше 1-6х

Алгебра
решите неравенство, 18-3(2х+5) больше 1-6х
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18-6x-15>1-6x там дальше сократится 6x и получается, что решений нет 
Гость:
когда перенесем всё в одну сторону, то 6х и -6х сокращаются, следовательно решений нет или ложь  
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