решите неравенство, 18-3(2х+5) больше 1-6х
Алгебра
решите неравенство, 18-3(2х+5) больше 1-6х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18-6x-15>1-6x там дальше сократится 6x и получается, что решений нет
Гость:
когда перенесем всё в одну сторону, то 6х и -6х сокращаются, следовательно решений нет или ложь
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