Словосполучення зі словами привіт, природа, причина, пригода, приємно, престол, презирство!                                 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!! 

Қазақ тiлi
Словосполучення зі словами привіт, природа, причина, пригода, приємно, престол, презирство!                                 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!! 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прывитатыся з другом; видпочыты на природи; з*ясуваты прычыну; потрапыты у прыгоду; прыэмно здывуваты; сыдиты на прыстоли; видносытыся з презирством.
Гость:
чарівна природа, головна причина, цікава пригода, дуже приємно, царський престол,  передати привіт, презирство до людини 
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