На вершинах двух столбов висит по камере наружного наблюдения.Высоты столобов равны 5 м и 7м. Расстояние между ними равно 12 м. На каком расстоянии от второго столба нужно поставить банкомат, чтобы расстояние до обеих камер был...

Математика
На вершинах двух столбов висит по камере наружного наблюдения.Высоты столобов равны 5 м и 7м. Расстояние между ними равно 12 м. На каком расстоянии от второго столба нужно поставить банкомат, чтобы расстояние до обеих камер были одинаковыми?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первая камера висит на высоте 5, что на 2 метра меньше чем от второй. Значит нужно на 2 метра ближе ко второму столбу. Т.е 12/2=6. Если мы будем отдалять от первого столба, то будем приближаться ко второму, следовательно. разница должна составлять 2. Т.е это числа 5-7. Следовательно меньшее это от высшего столба, т.е второго. Ответ: на расстояние 5 от второго ну или 7 от первого)
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