На вершинах двух столбов висит по камере наружного наблюдения.Высоты столобов равны 5 м и 7м. Расстояние между ними равно 12 м. На каком расстоянии от второго столба нужно поставить банкомат, чтобы расстояние до обеих камер был...

Гость: Гость:

первая камера висит на высоте 5, что на 2 метра меньше чем от второй. Значит нужно на 2 метра ближе ко второму столбу. Т.е 12/2=6. Если мы будем отдалять от первого столба, то будем приближаться ко второму, следовательно. разница должна составлять 2. Т.е это числа 5-7. Следовательно меньшее это от высшего столба, т.е второго. Ответ: на расстояние 5 от второго ну или 7 от первого)