 Решите неравенство и изобразите его решение на координатной прямой:   1)  4, 5х - 1, 4 7, 6;   2)  3х-1,2 3, 3;   3)  7-1,2 больше 2+3,8х;   4)  3х+7 меньше х-1.    

Гость: Гость:

4.5х-1,4 видимо ты знак забыла пусть будет равно. 7,6 тогда 4,5х = 9 отсюда х=2. и на координатной плоскости отметь 2. Если больше там было то будет (2; до + бесконечности) если там знак меньше. то (- беск до 2) 3х=4,5 х= 1,5 и то же самое. 3) 7-1,2>2+3,8x 7 - 1,2 - 2>3,8x 3,8>3,8x x<1 также чертишь. Ответ (от - бесконечности до1) 4) 3x + 7 < x-1 2x < -8 x<-4 все так же чертишь. Ответ (-4; + беск)