с высотой 0,5км сфотографировали реку.Определите ширину реки,если на снимке её ширина 4 см. Оптическая сила фотоаппарата =8дптр

Физика

с высотой 0,5км сфотографировали реку.Определите ширину реки,если на снимке её ширина 4 см. Оптическая сила фотоаппарата =8дптр

Автор: Гость