с высотой 0,5км сфотографировали реку.Определите ширину реки,если на снимке её ширина 4 см. Оптическая сила фотоаппарата =8дптр
Физика
с высотой 0,5км сфотографировали реку.Определите ширину реки,если на снимке её ширина 4 см. Оптическая сила фотоаппарата =8дптр
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